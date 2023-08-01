Erenhot Sınır Limanından Geçen Çin-Avrupa Yük Trenlerinde Artış

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısında bu yıl artış gözlendi. Limandan geçen yük trenleri ve taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre önemli bir artış kaydetti.

HOHHOT, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot sınır limanından geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısında bu yıl artış gözlendi.

Yerel gümrük idaresinden alınan verilere göre, sınır limanı 30 Temmuz itibarıyla 1.800 Çin-Avrupa yük treni seferini işlemden geçirerek bir önceki yıla göre yüzde 27,37 oranında artış kaydetti.

2023'ün ilk yedi ayında limandan geçen yük trenleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,05 artışla 206.200 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) standart konteyner taşıdı.

Bu dönemde taşınan toplam yük ağırlığı 2,11 milyon tonu aşarak bir önceki yıla göre yüzde 49,37 artış gösterdi. Toplam yük değeri ise 28,96 milyar yuana (yaklaşık 4 milyar ABD doları) ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,53'lük bir büyüme kaydetti.

Erenhot limanı halihazırda 10'dan fazla ülkedeki 60'tan fazla yurtdışı varış noktasını birbirine bağlayan 69 Çin-Avrupa yük treni rotasına hizmet veriyor.¦