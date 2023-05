Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize'de, "Geçtiğimiz yıl, destek ödemesiyle birlikte yaş çaya, kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için, yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını, kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün memleketi Rize'de miting düzenledi. Erdoğan, mitingde şunları söyledi:

"Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu, 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu?

Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri, 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraberce parçaladık.

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık, yalana bulaşmadık. Milletimize, asla yapmayacağımız bir şeyi söylemedik. Dürüst olduk, samimi olduk. Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk. Bu ülke, geçmişte, iki anahtar vaat edip sonra milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Bu ülke, her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke, siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren fırıldak tiplerden çok çekti. Biz, 2002'de göreve geldiğimizde, Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Ancak son günlerde bu tiplerin tekrar arzı endam ettiklerini görüyoruz. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz, önlerine gelene cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar, öyle mi? 'Parlamenter sistem' diye çıktıkları yolda, döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.

Koltuk sayısını arttırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle -buradaki kardeşlerimi tenzih ederim- kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin 'ak' dediğine diğeri 'kara' diyor. Birinin 'yapacağız' dediğine diğeri 'kesinlikle olmaz' diyor. Bay bay Kemal, çıktı, Londra'daki tefecilerden güya '300 milyar dolar ayarladım' dedi. Bunun üzerine masadaki diğer ortağı, böyle bir paranın gelmediğini, uzunca bir süre de gelmeyeceğini açıkladı.

"DESTEK ÖDEMESİYLE BİRLİKTE YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI, KİLO BAŞINA YÜZDE 64 ARTIRARAK 11 LİRA 30 KURUŞA ÇIKARIYORUZ"

Koalisyon ortakları, Rize'de toplaşmışlar, çay konusunda yine atıp tutmuşlar. Ama unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşim, bay bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla itibar etmez. Rizeli hemşerilerim, adı 'yalancı çoban'a çıkmış birine prim vermez. Bizim Rize'de çay üreticilerimiz için yaptıklarımız ortadadır. Rızkını çaydan kazanan hemşerilerimi en güçlü şekilde destekledik. Şimdi sizlerle bu yıl yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl, destek ödemesiyle birlikte yaş çaya, kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için, yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını, kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz.

Şimdi çıkmış, Giresun'la ilgili diyor ki 'Fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz'. Ula bugüne kadar neredeydin? Hep yalan, hep yalan. Şimdi gidiyorum Trabzon'a, Trabzon'da da her şeyi anlatacağız tabii.

"MEVCUT SIKINTILARINIZI DA HAL YOLUNA YİNE BİZ KOYACAĞIZ"

Buradan işçi kardeşlerime sesleniyorum; daha kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler, sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleriyle yol yürümekten çekinmeyen bir masadan, Allah aşkına, benim Rizeli hemşerilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, derdi, problemi varsa bunun çözüm adresi biziz, biz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemlerdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Mevcut sıkıntılarınızı da hal yoluna yine biz koyacağız. Arkadaşlarıma, gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdik. Yeter ki biz, aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki biz, birlik ve beraberliğimizi bozmayalım.

Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum. Benim kardeşlerim, ailenin kutsiyetine inanır, öyle mi? Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal; LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti, onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef, yok DEVA'sıymış, yok bilmem Gelecek'iymiş, yok bilmem şu, bu, hepsi; HDP, bunlar hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok. MHP'nin asla böyle bir sorunu yok. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Çünkü biz, ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz.

Rize'de, son 21 yılda 64 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Kolay değil. Eğitimde 2 bin 11 adet yeni derslik inşa ettik. Memleketimize üniversitemizi kazandırdık. Gençlik ve sporda 5 bin 962 yatak kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık.

"RİSKLİ YAPI OLARAK BELİRLEDİĞİMİZ BİN 451 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"

TOKİ eliyle Rize'de 5 bin 189 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi bugün burada, karşımda, aldığım resmi rakam ne biliyor musunuz? Rize, 80 bin kişiyle burada. Elhamdülillah. Bu tabii bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Rize? 'Biz gümbür gümbür sandığa gidiyoruz.' Şimdi Rize'de İlk Evim ile bin 100 konut yapıyor, İlk Arsam ile 300 altyapısı hazır arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz bin 451 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

Bizim de eksiklerimiz olabilir. 21 yıldır yapmak isteyip de engellerden dolayı yapamadıklarımız olabilir. Ama samimiyetimizden, gayretimizden, Türkiye için verdiğimiz mücadeleden şüpheniz var mı?

Bu ülkeyi bir daha muhannete muhtaç etmeyeceğiz. Biliyorsunuz, bu Altılı Masa'nın etrafında, olanlardan iki tanesi benim yanımdaydı. Yani bizim çıraklardı.

"TERCİHİMİZİ YA AİLE KURUMUNA SAHİP ÇIKANLAR YA DA LGBT'Yİ BAŞIMIZA MUSALLAT EDECEKLER ARASINDA YAPACAĞIZ"

14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olacaktır. 14 Mayıs'ta sadece ülkemizi yönetecek cumhurbaşkanını ve Rize'yi temsil edecek milletvekillerini seçmeyeceğiz. Aynı zamanda da Türkiye'nin gelecek asrına da hep birlikte yön vereceğiz. Buna hazır mıyız? ya terörün başını ezenleri ya da FETÖ'cü ve bölücülerle iş birliği yapanları seçeceğiz. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlar ya da LGBT'yi başımıza musallat edecekler arasında yapacağız."