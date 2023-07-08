Erdoğan: Emeklilerle ilgili düzenleme hayırlı olsun

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Emeklilerle ilgili düzenlenen bu adım, hayırlı uğurlu olsun. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz; fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştığı illere teşekkür ziyaretlerine Bayburt'tan başladı. Birinci turda yüzde 78,86 ve ikinci turda yüzde 82,45 oranında oy aldığı Bayburt'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda katıldığı toplu açılış töreninde, hitap ettiği bölge halkına, destekleri için teşekkür etti. Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.