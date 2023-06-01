Erdoğan Bıyık, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyesi oldu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB 79. Genel Kurulu Seçimlerinde yeniden başkan olarak seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun listesinde yer alarak TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Üyesi oldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB 79. Genel Kurulu Seçimlerinde yeniden başkan olarak seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun listesinde yer alarak TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Üyesi oldu.

Genel Kurul ve Konsey üyeliği hakkında görüşlerini dile getiren Erdoğan Bıyık, "Odamızın yeni dönemde ne kadar etkin ve başarılı bir grafik çizdiğini TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bize bu görevi tevdi etmesinden de açıkça anlayabiliyoruz. Beni bu göreve layık görmesinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Düzce'miz ve bölgemiz adına var gücümüzle çalışmaya, iş insanlarımıza değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE