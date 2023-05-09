Erdoğan, 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam yapıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisine yapılacak zam oranını açıklayarak, "Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yürüten Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Ergün Atalay ve Hak İşçi Sendikaları (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, "Arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bunları bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. ve bu hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında onların tabii uzandığı bütün aile efradı çocukları vesaireyi düşünerek hazırlığımızı yaptık. Bu protokolde yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Çerçeve anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet üreten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor" diye konuştu.

Erdoğan, bu çerçevede enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşların gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacaklarını belirterek, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına, bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz şundan emin olsun; kimseyi enflasyona ezdiremeyeceğiz ve şu ana kadar da ezdirmedik. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız. Tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, milletimizin tüm ihtiyaçlarını nasıl biz karşıladıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak" ifadelerini kullandı.