Erdemli'de Yenidünya Hasadı Devam Ediyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadı süren yenidünya, kilogramı 25-30 liradan alıcı buluyor. Yaş meyve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, açıkta yetiştirilen yenidünyada da hasat mesaisi devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadı süren yenidünya, kilogramı 25-30 liradan alıcı buluyor.

Yaş meyve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, açıkta yetiştirilen yenidünyada da hasat mesaisi devam ediyor.

Tarım işçilerince dallarından toplanan meyveler, boylarına göre ayrılıp sandıklara yerleştiriliyor

Kamyonetlerle ilçe haline taşınan ürünler, hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor.

Dağlı Mahallesi'ndeki bahçesinde üretim yapan Zekeriya Kırtış, gazetecilere, yenidünyayı kilogramı 25-30 liradan sattıklarını söyledi.

Kırtış, mevsimin son ürünlerini toplamalarından dolayı talebin yoğun olduğunu kaydetti.