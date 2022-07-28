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Erdemli'de doğal gaz kullanımı için ilk kazı yapıldı

Erdemli'de doğal gaz kullanımı için ilk kazı yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde doğal gaz kullanımı için altyapı çalışmalarına başlandı.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde doğal gaz kullanımı için altyapı çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projenin ilk etap kazısının yapıldığı Alata Mahallesi'ndeki törende, doğal gazı en kısa sürede konutlara ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Etabın, Alata, Merkez, Koyuncu ve Akdeniz mahallelerini kapsadığını anlatan Tollu, "En kısa zamanda merkezin dışındaki yerleşim yerlerini de doğal gazla buluşturacağız." dedi.

Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman da ilk etap kapsamında 24 kilometrelik şebeke montajı yapacaklarını ifade ederek, yıl sonuna kadar 4 bin 600 konuta doğal gaz vermeyi planladıklarını kaydetti.

AA / Ekonomi

Mükerrem Tollu Mersin Ekonomi Haberler

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