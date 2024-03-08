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Erdemir ve İsdemir, Kadınlar Günü'nde kahvaltı ve buluşma organizasyonu düzenledi

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Erdemir ve İsdemir, Kadınlar Günü kapsamında üç farklı lokasyonda kahvaltı ve buluşma organizasyonları düzenledi. Kadın çalışanlara özel bir gün yaşatıldı.

Erdemir ve İsdemir, "Kadınlar Günü" kapsamında kahvaltı ve buluşma organizasyonu gerçekleştirdi.

Erdemir ve İsdemir ortak açıklamasına göre, şirketler, "Kadınlar Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Kadın çalışanlarına yönelik üç farklı lokasyonda kahvaltı ve buluşma organizasyonları gerçekleştiren Erdemir ve İsdemir, onlara özel ve eğlenceli bir gün yaşattı. İlki İsdemir Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerin ikincisi İstanbul'da, sonuncusu ise Ereğli'de gerçekleştirildi.

Kahvaltı organizasyonuyla başlayan etkinliklerde, Yazar ve Eğitmen Hülya Mutlu da kadın çalışanlarla bir araya geldi. Etkinliklere OYAK Maden Metalürji çalışanı 700'ü aşkın kadın katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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