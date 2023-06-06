Erdemir, saat ücretli çalışanlar için işe alım sürecini tamamladı

Yassı çelik üreticisi Erdemir, işletme ünitelerinde görevlendirilecek saat ücretli çalışanları istihdam etmek amacıyla başlattığı süreci tamamladı. İşe alım sürecinde 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti ve belirlenen kriterlere uyan kişiler 6 Haziran'da sınavlara alınmaya başladı. İşe alım sürecine sağlık kontrolü ve komisyon mülakatıyla devam edilecek.

Yassı çelik üreticisi Erdemir, işletme ünitelerinde görevlendirilecek saat ücretli çalışanları istihdam etmek amacıyla başlattığı süreci tamamladı. İşe alım sürecinde 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti ve belirlenen kriterlere uyan kişiler 6 Haziran'da sınavlara alınmaya başladı. İşe alım sürecine sağlık kontrolü ve komisyon mülakatıyla devam edilecek.

Erdemir'in, ihtiyaç duyduğu saat ücretli pozisyonlar için açtığı toplu işe alımda, başvuru süreci tamamlanarak sınav aşamasına geçildi. Şirketin işe alım süreci, kriterlere uygun adaylara Erdemir Spor Salonu'nda 06 Haziran'da uygulanmaya başlanan genel yetenek ve teknik bilgi sınavları ile devam ediyor.

Sınavlarda başarı gösteren ve ardından yapılacak sağlık kontrollerini geçen adaylar komisyon mülakatına alınacak. İşe alımlarda tüm adaylar eşit olarak değerlendirilecek olup açıklanan kriterlere uygunluk, başvuruyu belirtilen zamanda yapmış olmak, sınav ve komisyon mülakatlarında başarılı olmak, sağlık kontrollerinden geçmek göz önünde bulundurulacak. Erdemir işe alım sürecini baştan sona şeffaflık esasına göre yürütüyor, bu kapsamda işe alım kriterlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Adayları süreçlere dair bilgilendirmeye de devam eden Erdemir ilk aşamada başvuruları açıklanan kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylara bilgilendirme yaptı.

ADAYLARDAN BEKLENEN YETERLİLİKLER

Erdemir'de saat ücretli pozisyonlarda görev yapacak adaylarda meslek liselerinin Elektrik/ Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının Elektrik- Elektronik/Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca ilan tarihi itibarıyla 18- 25 yaş aralığında (25.04.1998 ve sonrası, 24.04.2005 ve öncesi doğmuş) olmaları, tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlıklarının bulunmaması gerekiyor.