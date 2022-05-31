Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, turizm sezonundan umutlu - Haberler

Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı Özlem Sarı, Erdek için turizm sezonundan umutlu olduğunu söyledi

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdek'in turizm açısından şanslı ilçelerden olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınıyla geçen dönemlerde bile turizmde beklentilerin üstüne çıkıldığını kaydetti.

Erdek'in turizm beklentilerini karşılanacağına inandığını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Erdek'in harita üzerindeki potansiyeli diğer ülkelerden de en yakın, deniz en rahat gidilebilecek yer olduğu için arz ve talebini hafta sonlarında fazlasıyla karşılıyor. Hafta içi konaklayan misafirlerimiz adına da durum iyi sayılır. Belki eskisi gibi sezon ortasında anonsları duymayacağız ama hala pansiyonlar yapılıp, oteller yapıldığına göre sezondan ümitliyiz."

Sarı, coğrafi işaretli Kapıdağ mor soğanının eylül ayından itibaren Avrupa'ya ihraç edileceğini sözlerine ekledi.