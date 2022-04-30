Erdek'te bayram bereketi yaşanacak

ERDEK, BALIKESİR (İHA) - Erdek'te yaklaşan ramazan bayramı öncesi turizm alanında hareketlilik yaşanıyor.

Erdek'te yazlık ikametleri bulunan vatandaşların yavaş yavaş evlerine geldikleri, turizm alanında hizmet veren bir kısım otel motel ve pansiyonların hazırlıklarını tamamladıkları gözlenirken, doluluk oranı olarak yüzde 50 oranında rezervasyon yapıldığı, bu oranın daha da artmasının beklendiği dile getiriliyor.

Erdek'te bayram tedbirleri en üst düzeyde

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, vatandaşların ve tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ilgili kurumlar tarafından tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Olumsuz bir durum yaşanmaması için emniyet güçleri ve belediye ekiplerinin görevlerinin başında olacağını söyleyen Kaymakam Atasoy, devamında şunları kaydetti: "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayının daha sonuna geldik. İnsanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi ve saygının pekiştiği, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörü ile baktığı bu bayram gününde Erdekli hemşerilerimin ve misafirlerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik içinde aileniz ile birlikte nice bayramlar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi