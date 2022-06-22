Erdal Bahçıvan: 'İso 500 Araştırması, Türk Sanayisinin Ne Denli Büyük Bir Potansiyele Sahip Olduğunu Gözler Önüne Seriyor'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500 araştırması sonuçlarının Türk sanayicisinin büyüme ve üretim azmiyle neleri başarabileceğinin mesajını verdiğini belirterek, "Sonuçlar, yeni dönem için Türk sanayisinin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sanayi için öngördüğümüz geleceğin sadece temennilerde kalmaması için, dünün sonuçlarını güncel gelişmeler ve veriler ışığında da değerlendirmeli ve gerekli adımları ivedilikle atmalıyız" dedi.

İSO Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı, "İSO 500-2021 Sonuçlarının Sanayimiz ve Üretim Açısından Değerlendirilmesi" ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda yapıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 11 ile beklentilerin çok üstünde bir büyüme performansı gösterdiğine, sanayi sektörünün ise ihracatta kaydedilen sıçramanın desteğiyle pozitif ayrışarak yüzde 16,6 büyüdüğüne işaret etti. Bahçıvan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"RAKAMLAR TÜRKİYE SANAYİSİNİN ÖNEMLİ FIRSATLARLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ: Sanayiciler, artan maliyetler ve yaşanan tedarik güçlüklerine rağmen üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türkiye ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatladı ve gerek istihdama gerekse cari dengeye önemli katkılar sağladı. Bu performans, küresel değer zincirlerinde önemli dönüşümlerin yaşandığı günümüzde Türkiye sanayisinin önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu bir kez daha gösterdi. Eğer bu performans önümüzdeki dönemde katma değer ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda çok hızlı niteliksel sıçramalarla desteklenebilirse, ülkemizin küresel rekabette çok daha öne çıkan bir aktör haline gelmesi bizce hayal değil.

GÖSTERGELER, SANAYİNİN STRATEJİK ÖNEMİNİ TEYİT ETTİ: Sanayi performansına dair sonuçlar bu yıl da sektörün gelişimine ve temel sorunlarına ilişkin son derece berrak bir resim ortaya koydu. Şimdiye kadar yayınlanan 50'yi aşkın rapor gibi 2021 yılı araştırmasının da Türkiye'nin sanayileşme tarihine tanıklık etmesini sağlayacak bir diğer önemli çalışma olarak arşivlerdeki yerini alacak. İSO 500'ün 2021 sonuçları yeni dönem için Türk sanayisinin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sanayi için öngördüğümüz geleceğin sadece temennilerde kalmaması için, dünün sonuçlarını güncel gelişmeler ve veriler ışığında da değerlendirmeli ve gerekli adımları ivedilikle atmalıyız.

BAŞARI TABLOSU, TÜRK SANAYİSİNİN ULAŞACAĞI SEVİYENİN ERKEN BİR HABERCİSİ OLARAK HATIRLANACAKTIR: İSO 500 sonuçları 2021 yılında Türk sanayicisinin büyüme ve üretim azmiyle neleri başarabileceğinin mesajını verdi. Gerek ihracat gerekse istihdam konusunda ortaya çıkan göstergeler, sanayimizin stratejik önemini bir kez daha teyit etmiştir. Gönül arzu ediyor ki bu başarı, yeni yatırımlarla tüm dünyada yeni rekabet koşullarına uygun bir nitelik yapısına kavuşabilsin. Sanayimiz, Türkiye'nin ihtiyacı olan kaliteli ve sürdürülebilir büyümeye daha fazla katkı sağlayabilsin. Özellikle de ileri teknoloji tarafı önemsenen, daha katma değerli bir sanayi altyapısına ve 21. yüzyılın sanayi gücüne ulaşabilsin. Böyle bir fırsat penceresinin oluşturulması halinde, inanıyoruz ki; 2021 yılı İSO 500 araştırma sonuçlarında ortaya çıkan başarı tablosu, bundan seneler sonra Türk sanayisinin ulaşmış olacağı seviyenin erken bir habercisi olarak hatırlanacaktır."

ANKA / Ekonomi