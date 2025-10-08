Erciyes Üniversitesi'nden İklim Değişikliğine Dayanıklı Çim Projesi

Erciyes Üniversitesinin de (ERÜ) yer aldığı "Küresel İklim Değişikliğine Toleranslı Çim Çeşitleri Islahı Projesi" kapsamında geliştirilen yerli çim çeşitlerinin ABD ve Avrupa'ya ihraç edilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı çerçevesinde desteklenen "Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu" kapsamında 55 proje yürütülüyor.

Bu projeler arasında yer alan ve Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Songül Sever Mutlu'nun liderliğini yaptığı proje çerçevesinde ERÜ'nün arazilerinde farklı çim çeşitleri deneniyor.

Proje yürütücülerinden ERÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pınar, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitülerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerin projede yer aldığını söyledi.

Çimin kent peyzajında kullanıldığını ve en fazla su tüketen bitki olduğunu belirten Pınar, kuraklığa toleranslı çim çeşitleri geliştirip daha az su kullanarak her zaman yeşil kalan çim alanları oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Son yıllarda etkisi daha fazla hissedilen küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını yetersiz hale getirdiğine dikkati çeken Pınar, "Bu yılın başında yaşadığımız ani düşük sıcaklık tehdidi gibi nedenler, artık ülkemizde mevcut çim çeşitlerinin aynı bölgede yetiştirilmesine imkan vermiyor." dedi.

"3 çim çeşidi tescil ettirilmiş durumda"

Pınar, Türkiye'de yurt dışından getirilen çimlerin kullanıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Amerika'dan bir çeşit aldığınızda Türkiye'de üretim yaptığınız zaman daha fazla su kullanmak zorundasınız veya kışın soğuktan etkileniyor. Bu ıslah projesinde, 7 farklı bölgede geliştirdiğimiz çim çeşitlerini deniyoruz ve her bölgeyi tehdit eden iklim değişikliğine karşı toleranslı çeşitlerin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Proje başladığından bugüne kadar 3 çim çeşidi tescil ettirilmiş durumda. Ülkemizde denemeler devam ederken, aynı zamanda İtalya gibi Avrupa ülkelerine de örnekler gönderilerek orada tescil alındığı zaman ülkemizden de çim ihracatı gerçekleştirmiş olacaktır. Normalde büyük çoğunluğunu ithal ediyoruz."

Pınar, adaptasyona çok dikkat edilmeden aynı çim çeşidinin hem Kayseri'ye hem de Antalya'ya önerilebildiğini ama iklim ve toprak koşullarının buna izin vermediğini söyledi.

Çimin kullanım alanlarının yaygınlığına ve önemine dikkati çeken Pınar, şunları ifade etti:

"Dünya kupasının oynandığı futbol sahalarında çimin basmaya dayanıklı olması gerekiyor. Yine kramponlara karşı dayanıklı olması ve tekrar kendini toparlaması gerekiyor. Onun için de çim çeşitlerimiz var. Bazı yerlerde çok hızlı gelişen, bazı yerlerde ise yavaş gelişen türler isteniyor. Haftada bir biçmeye uygun çim çeşitleri yerine 2 haftada bir biçmeye uygun çim çeşitleri geliştirerek hem işçilikten hem de maliyetten bir nevi kurtarılmış olacak. Türkiye'nin ilk çim projesi olduğu için kapsamlı ve çok fazla amaç içeriyor. O yüzden de bu projeyi önemli buluyoruz, kısa sürede yaygın etki oluşacağını düşünüyoruz."

Hedef, ABD ve Avrupa'ya çim satmak

Golf ve futbol sahalarında kullanılan çimlerin ekonomik değer taşıdığını dile getiren Pınar, "Golf sahalarında yerli çim çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Antalya golf açısından önemli bir kentimiz. O bölgede golf alanlarında deneniyor. Oranın kriterlerine uygun çim çeşitleri geliştiriliyor. Bunlar belirlendi, birkaç testten sonra tescile sunulacak. Ülkemizle sınırlı kalmayarak ABD ve Avrupa gibi golf sahalarının katma değerinin yüksek olduğu yerlere tohum ya da rulo çim satabilmek en büyük hedeflerimizden biri." dedi.