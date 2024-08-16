Erciyes Teknopark'ta yerli imkanlarla seramik ürünleri üreten şirket raf üretimine başladı

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik ürünlerin 1200 derecede pişirildiği fırınlarda yerli imkanlarla geliştirilen plakalardan raf üretimine başladı.

Erciyes Teknopark'ta 9 ay önce 10 milyon liranın üzerinde öz sermaye yatırımı ile kurulan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında da 500 bin lira destek alan şirket, yaptığı ürünleri yurt içindeki firmalara ve imalatçılara satıyor.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Levent Şendoğdular, AA muhabirine, devlet bursuyla yüksek lisans ve doktorasını ABD'de tamamladığını söyledi.

Türkiye'de firmalara yaptığı danışmanlıklarda ülkenin bu sektörlerde teknik eksikliklerinin olduğunu fark ederek bu alana yöneldiklerini ifade eden Şendoğdular, Türkiye olarak seramik sektöründe Avrupa'nın büyük tedarikçilerinden biri konumunda olduklarını belirtti.

"Bu ürünü millileştirmenin çabası içine girdik"

Ancak ürettikleri ürün kadar makinelere ve altyapıya hakim olmadıklarını vurgulayan Şendoğdular, "Makinelerde kullanılan ısıl dayanımı yüksek fırın malzemelerini üretemiyoruz, daha çok ithal ediyoruz. Biz bu ürünü yerlileştirelim, ham maddeden son ürüne kadar bu çalışmaları ülkemizde, kendi bünyemizde, kendi insan kaynağımızla yapalım diye bir çaba içerisine girdik. Bu kapsamda iş insanı İlhan Kargın ile birlikte başlangıç olarak 3 seneyi ve yaklaşık 50 milyon lira yatırımı kapsayan bir planlama oluşturduk. Şu anda bu çabalarımızın dokuzuncu ayındayız. Şirketimiz üniversite sanayi işbirliğinin vücut bulmuş halidir." diye konuştu.

Farklı seramik ham maddelerin karışımından oluşan reçetelerinden çeşitli boyutlarda raf, raf ayağı ve fırın tuğlaları gibi fırın ekipmanları ürettiklerini dile getiren Şendoğdular, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız plakanın içerisindeki reçetedeki en temel malzeme alüminadır (alüminyum oksit). Alümina bu sektörde zaten bilinen yüksek termal dayanıma ve şok dirence sahip malzemelerden bir tanesidir. Alümina plastik bir malzeme değildir. Plastik seramik malzemeler suyla şekil verilebilen, çamurlaştırılabilen malzemelerdir. Alüminayı suyla şekillendiremezsiniz. Burada bağlayıcı malzemeler var. Biz polimerik bağlayıcıları da kendimiz sentezliyoruz. Polimerik bağlayıcıları kendi üretimimizde alüminanın plastik şekillendirilmesinde kullanıyoruz."

"Ülkemizin teknik açığını kapatmada en büyük faydayı sağlamak amacındayız"

Erciyes Teknopark bünyesinde kurdukları şirketlerinde yaptıkları birbirinden farklı plakaları 1350 derece sıcaklıkta fırınlarda pişirdiklerini anlatan Şendoğdular, bu kapsamda piyasada mevcut en yüksek dayanımlı plakaya sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'de bu alanda üretici tek firma olduklarına dikkati çeken Şendoğdular, "Kütahya bölgesi, İstanbul bölgesi, Ankara ve özellikle İznik ve Menemen'de çini, seramik, hobi sektörü, bunların faaliyet gösterdiği her alanda şu anda ürünümüz kullanılıyor." dedi.

Ürünlerinin fiyat olarak ithal edilen ürünlere oranla çok daha uygun olduğunu belirten Şendoğdular, şunları kaydetti:

"Bir AR-GE firmasıyız. İlk basamak olarak hızlıca sektörün ihtiyacını karşılamak için başladık. Aslında biz savunma sanayine ileri teknolojik seramik üreten hatta bunu bir adım ileriye taşıyarak, havacılık sektöründe, otomotiv sektöründe teknik ve ileri teknoloji seramik ihtiyacını da karşılayabilecek bir firma kapsamına gelmek istiyoruz. İlk etapta bu ürünlere en çok ihtiyaç duyan seramik sektörü olduğu için bu şekilde yol aldık. Ürün geliştirme, potansiyel, kapasite anlamında varmak istediğimiz nokta daha teknolojik. Ülkemizin teknik açığını kapatmada en büyük faydayı sağlamak amacındayız."