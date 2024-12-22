Üye Girişi
Haberler
Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
Tarih netleşti, hükümetin adımı milyonların kaderini belirleyecek
4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına böyle yansıdı
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Erken Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası kayak sezonu erken açıldı. Pastırmacı esnafı, kış sezonunun etkisiyle işlerinde olumlu bir artış bekliyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından kayak sezonu erken açılırken, kentteki pastırmacı esnafı da dağdaki hareketliliğin işlerine olumlu yansıyacağından umutlu.

Şu an için pastırma ve sucuk fiyatlarında bir değişiklik olmadığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, "Şu anda pastırma ve sucuk fiyatlarımız sene başındakilerle aynı değişmedi. Tabi ocak ayından sonra asgari ücrete zam gelmesi ile bizim de fiyatlarımızda bir artış olacaktır. Şu anda pastırmamız bin TL'den başlıyor bin 600 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Sucuk fiyatlarımız da 500 TL'den başlıyor 850 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor" dedi.

Güzel, kış sezonunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Kış sezonu bizim için çok önemli. Çünkü Erciyes gibi bir dağımız var. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer yakın illerden yerli turist dediğimiz insanlar kayak yapmaya geliyorlar. Bizim de bir umudumuz var tabi. Hafta sonları onlar şehir merkezine gezmeye iniyorlar. Buradan alışveriş yapıyorlar. Esnafımız da biraz canlanıyor. Bizim de umudumuz o yönde. İnşallah bu sene de sezon güzel geçer. Erciyes Dağımız dolar taşar. Bizim de umudumuz o yönde şu anda" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
img

Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
img

Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
Suriye sınırında kritik zirve! Masadan çıkan mesaj çok net
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu

Son Dakika Haberleri

GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.