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Erciyes Anadolu Holding Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Erciyes Anadolu Holding Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Devam Ediyor
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Erciyes Anadolu Holding CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerin ihracatta avantaj sağlaması ve karbon ayak izlerini sıfırlamak amacıyla sürdürdükleri sürdürülebilirlik projelerini açıkladı. 2020'de başlattıkları çalışmalarda, toplam 212,24 MWp Güneş Enerjisi yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, sürdürülebilirlik kapsamında holdinge bağlı şirketlerin ihracatta avantajlarını kaybetmemek, karbon ayak izlerini sıfırlamak için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bizim izimiz daha yeşil, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir dünya için attığımız ve atacağımız adımlar" dedi.

Alpaslan Baki Ertekin, yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamasında, "Holding olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza 2019 yılında başladık. Holding Sürdürülebilirlik Müdürlüğünü 2020'de kurduk. Holdingimize bağlı şirketlerimiz ihracatta avantajlarını kaybetmemek, karbon ayak izlerini sıfırlamak için 2020 yılından itibaren sürdürülebilirlik çalışmaları yapıyorlar. Holdingimize bağlı üretim yapan tüm şirketlerimiz için 2021 yılında 43,24 MWp Çatı ve 169 MWp Arazi olmak üzere toplam 212,24 MWp GES yatırımı kararı aldık. RHG Enertürk Enerji şirketimizin danışmanlığı ve koordinasyonunda Şanlıurfa'nın Viranşehir, Akçakale, Harran ilçelerinde ve Van'ın Başkale ilçesinde arazi tespiti, çağrı mektubu alınması, ÇED, imar gibi yaklaşık 2-2,5 yıl süren tüm süreçleri tamamlayarak 212,24 MWp yatırımın 143,24 MWp kısmını hizmete aldık. Çatı GES projelerimizin tamamını hizmete aldık. Yapımı tamamlanmayan 69 MWp Arazi projelerimizde de sona yaklaşıyoruz. Bizim izimiz; daha yeşil, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir dünya için attığımız ve atacağımız adımlar. Bugün İstikbal Mobilya, Erciyes Çelik Halat, Mondihome, Gümüşsuyu Halı, Boytrans ve RHG Enertürk Enerji genel müdürlerimizle Şanlıurfa Harran'da şirketlerine ait 28,7 Milyon dolar yatırımla 400 bin metrekare arazide tamamlanmış ve şebekeye elektrik verip karbon izlerini azaltmaya başlayan 23,85 MWp GES'lerini yerinde inceledik. Önümüzdeki günlerde diğer genel müdürlerimizle kurulu güç toplamı 212,24 MWp olan ve yatırım miktarı 250 milyon doları bulacak olan yatırımlarını yerlerinde incelemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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