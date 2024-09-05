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Erciş Üzümünde Bağ Bozumu Başladı

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Van'ın Erciş ilçesinde yetiştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Erciş üzümünde bağ bozumu başladı. Küçük taneli ve ekşimsi bir tadı olan Erciş üzümü, pekmeziyle de ünlüdür. Üzüm üreticileri ise satışta sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yetiştirilen 3 bin yıllık bir geçmişe sahip ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' verilen Erciş üzümünde bağ bozumu başladı.

Yöreye has özellikler taşıması nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen ve geçmişi Urartulara kadar dayanan Erciş üzümünün bağ bozumu başladı. Küçük taneli ve ekşimsi farklı bir tadıyla ilgi çeken Erciş üzümünün tarihi geçmişi Urartulara kadar dayanıyor. İlçenin Bayramlı Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallesinde yetiştirilen Erciş üzümü sofraların vazgeçilmezi olurken pekmezi de yapılıyor. 2020 yılından Van Ticaret Borsası (VATBO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alınan Erciş üzümünün bağbozumu Ağustos sonundan Kasım ayına kadar devam ediyor.

Bağ bozumu yapan ve birkaç yıldır sıkıntı yaşayan üzüm üreticisi Mustafa Sağlam, "Bayramlı Mahallesi'nde oturuyorum. Bu mahallenin geçim kaynağı yüzde 50 yüzde 60 bu üzümlerle oluyor. Üzüm bağları Urartulardan kalma yani 3 bin yıllık bir geçmişi var. Bu üzümün tadı gayet güzel. Burada üzümleri Erciş'e götürüyoruz. Manavlara, pazarlara veriyoruz, sebze haline götürüyoruz. Halde de sıkıntılarımız var. Orada da üzümleri satamıyoruz. Yani satışta sıkıntı çekiyoruz. Üzümün kilosu ortalama 40 ile 50 liraya arası büyüklüğüne ve özelliğine göre değişiyor" diye konuştu.

Su ve yol sıkıntısı çektiklerini anlatan Sağlam, "Üçüncü sıkıntımız ise üzümlerimiz satamıyoruz. Pazar sıkıntımız var. Yani orada büyük bir sıkıntımız var" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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