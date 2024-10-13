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Erciş'te Tarladan Halkın Sofrasına Uygun Fiyatlı Sebzeler

Erciş'te Tarladan Halkın Sofrasına Uygun Fiyatlı Sebzeler
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Van'ın Erciş ilçesinde çiftçi Yılmaz Baştaş, yüksek sebze fiyatlarına karşı tarladan doğrudan satış yaparak vatandaşları uygun fiyatlı ürünlerle buluşturuyor. Taze ve kaliteli sebzeleri market fiyatlarının yarı fiyatına sunan çiftçi, bu uygulamanın diğer çiftçilere de örnek olmasını hedefliyor.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde salça, turşu ve konserve mevsimiyle beraber marketlerde sebze fiyatlarını yüksek gören vatandaşlar, uygun fiyat için soluğu tarlalarda aldı.

Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi'nde tarlada yetiştirdikleri ürünleri market ve manava vermek yerine direk vatandaşa satma kararı alan çiftçi Yılmaz Baştaş, yoğun ilgiden memnun olduğunu söyledi. Antalya'dan getirdiği ve 2 yıldır Erciş'te ekimini yaptığı kuantum domates başta olmak üzere tarlasında biber, salatalık ve diğer sebze ve meyve ürünlerini üreten çiftçi Yılmaz Baştaş, "Domates, biber, karnabahar, karalahana, kornişon salatalık gibi ürünler ektik Bu ürünler yetiştikten sonra halkın pahalı ürün yemesinden dolayı arkadaşlarımızla bir karar aldık, direkt tarladan satış yapmayı denedik ve bunda da başarılı olduk. Halkımızın bayağı bir rağbet etmesi, ürünleri beğenmesi bizi memnun etti. Halkımıza böyle bir hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bunun diğer çiftçi arkadaşlarımıza da örnek olması için bu kampanyayı başlattık. Tarladan halka satış yapıyoruz. Hem taze hem hesaplı hem de kaliteli ürünleri halkımızın yemesini istiyoruz. Hem biz kazanalım hem de vatandaş kazansın. Buradan tarla sahibi Bilal Bey'e ve tarım mühendisimiz Vedat beye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ürün alan Harun Özcan isimli vatandaş ise Van il merkezinden Bitlis'e giderken Erciş'ten domates gibi sebzeleri almayı tercih ettiğini belirterek, "Tarlayla çarşı arasında aşırı derecede bir fiyat farkı var. Aldığım şeyleri yarı fiyatına alabiliyorum buradan. Hem daha güzelini hem daha uyguna alıyorum. Yetiştirilen sebzeler muazzam derecede güzel. Eski tatları bıraktı insanın dilinde. Bu yüzden herkesi tarladan almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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