Haberler

Erciş'te Kışlık Patates Hasadı Başladı

Erciş'te Kışlık Patates Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde kışlık patates hasadı için çiftçiler hummalı bir çalışma yürütüyor. Akçayuva Mahallesi'nde yaklaşık 50 dönüm alanda patates yetiştiren çiftçiler, üretimlerini Van ve çevresindeki illere göndermeyi amaçlıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde kışlık patates hasadına başlandı.

En çok tüketilen sebzelerden biri olan ve kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan patatesin hasat zamanı devam ediyor. Doğu bölgelerinde ekim ayında başlayan hasat kasım ayına kadar devam ederken, Erciş ilçesinde de geniş bir alanda yetiştirilen patatesin hasadı başladı. İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Akçayuva Mahallesi'nde yetiştirilen kışlık patateslerin toplanması için hummalı çalışmalar başladı. Çiftçiler, havalar soğumadan patatesi topraktan toplayıp tüketiciye ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Patates yetiştiriciliği yapan Geylani İşler, "Ahlatlıyım şu anda Erciş'te yaklaşık 50 dönümlük bir alanda patates üretimi yaptık. 250 tona yakın ürün bekliyoruz. ürünleri Van ve çevresi başta olmak üzere Erzurum ve Diyarbakır gibi illere gönderiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.