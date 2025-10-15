Haberler

Erciş'te Cam Atölyesi İle Bölgenin İhtiyacına Cevap Veriliyor

Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde kurulan cam atölyesinde temperli, sinerji ve ısı camları üretiliyor. Girişimciler, bölgeye istihdam sağlarken, ürünlerini çevre illere pazarlıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Erhan Babat ve Sacit Bedir tarafından kurulan cam atölyesinde üretilen temperli, sinerji ve ısı camlar bölgenin ihtiyacını karşılıyor.

İlk defa 2007 yılında sektöre adım atan 32 yaşındaki girişimci Erhan Babat, 18 yıllık tecrübesini memleketi Erciş ilçesinde devam ettiriyor. 7 ay önce Erciş Organize Sanayi Bölgesinde bin metrekarelik atölyesini kuran Babat ve Bedir, bölgenin temperli, sinerji ve ısı cam ihtiyacını karşılıyor. Kurdukları atölyeden çıkan ürünleri Van başta olmak üzere Kars, Iğdır, Ağrı, Hakkari ve Şırnak gibi illere pazarlayan girişimciler, çalıştırdıkları atölyede 20 kişiye de iş ve istihdam sağlıyor.

İşletme sahibi Erhan Babat, 2007'den beri cam işi yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 7 ay önce firmamızı geliştirmek için organize sanayi bölgesinde cam üretim atölyesi kurduk, Şu an temperli, sinerji ve ısı cam gibi tüm cam gruplarını yapıyoruz. Şu an burada yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Ürettiğimiz camları Kars, Iğdır, Doğubayazıt, Ağrı, Van, Hakkari, Yüksekova, Şırnak gibi bölgelere gönderiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
