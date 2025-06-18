Erciş'in Coğrafi İşaretli Lahanası Fide Dikimine Başladı

Erciş'in Coğrafi İşaretli Lahanası Fide Dikimine Başladı
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Van'ın Erciş ilçesinde coğrafi işaretli Erciş lahanasının fide dikimi başladı. Bu yıl da bereketli bir sezon için hazırlıklar yapılıyor. Bölgeye özgü iklimde yetişen Erciş lahanası, kışlık tüketim için tercih ediliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde üretilen, büyüklüğü ve lezzetiyle öne çıkan coğrafi işaretli Erciş lahanasının fide dikimine başlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde, coğrafi işaret tescil belgesiyle tescillenmiş olan meşhur Erciş lahanasının fide dikimi başladı. Yöre halkı tarafından büyük bir özveriyle yetiştirilen ve aromasıyla sofralarda ayrı bir yere sahip olan Erciş lahanası, bu yıl da bereketli bir sezon için toprakla buluşturuldu. Bölgeye özgü iklim şartlarında yetişen ve dayanıklılığıyla bilinen Erciş lahanası, özellikle kışlık tüketim için tercih ediliyor. Bin 700 dekar alanda 500 çiftçinin ekmek kapısı olan lahananın tohumları Nisan ayında yetiştirilirken fideleri Haziran ayında toprakla buluşuyor. Hasat dönemi Ekim ayının başları ve Ekim ayı sonu olan Erciş lahanası, ilçe ve ilçe dışından büyük ilgi görüyor. İlçenin Gölağzı, Çınarlı, Alkanat, Tekevler mahallelerinde yoğun olarak ekimi yapılan lahananın sarması ve turşusu yapılarak tüketiliyor. Ortalama 40-50 kilogramlık devasa boyutlarıyla öne çıkan Erciş lahanası, 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan tescil alarak coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.

"Patenti alınan lahana için turşu fabrikası istiyoruz"

20 yıldır çiftçilikle uğraşan Kadir Yılmaz, "Nisan ayında tohumunu ektiğimiz lahananın fidelerini ise Haziran ayında ekiyoruz. Ekim ayında ise lahanaya verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Patenti alınan lahana için turşu fabrikası istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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