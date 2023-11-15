Van'ın Erciş ilçesinde bulunan marketlerde fahiş fiyat ve gramaj denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.

Erciş Belediyesi Marketlerde Fahiş Fiyat ve Gramaj Denetimi Yaptı

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki marketlerde fahiş fiyat ve gramaj denetimi yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket, zincir market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek inceleyen ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Fahiş fiyat girişimlerine karşı denetimlerin devam edeceği bildirildi. - VAN