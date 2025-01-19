Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, İncir Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 1938 yılında kurulan Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, incir çalıştayı katılımcılarına tanıtılırken, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın en değerli ürünleri arasında ilk sıralarda yer alan başta incir üreticisi olmak üzere kestane ve zeytin üzerine yaptığı çalışmalarla ülke ekonomisine destek veren Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, incir çalıştayı katılımcılarına tanıtıldı. Tarım Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'İncir Çalıştayı'nın ardından katılımcıların ziyaret ettiği enstitünün çalışmaları anlatıldı.

"Gıda teknolojilerinde yeni ürünler sektöre kazandırılıyor"

Enstitünün çalışmalarını değerlendiren Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul: "Enstitümüz 1938 yılından itibaren incir Ar-Ge faaliyetlerini ülkemiz tarımı ve geleceği için yürütmekte. Tarım Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak incir ve 2018 yılından itibaren de kestane Ar-Ge faaliyetlerini bir fiil yürütmekte. Halihazır enstitümüzde 45 adet devam eden araştırma projemiz ve 7 adet yeni teknik projemizle enstitümüzde önümüzdeki yıllarda incir ve kestane sektöründe budama, terbiye sistemleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, çeşit geliştirme ve ıslah projeleri kapsamında gıda teknolojilerinde yeni ürünlerin sektöre kazandırılmasında mihmandarlık noktasında yeni çalışmalara liderlik yapmakta. Şu anda incirde, kurutmalık incir çeşidine uygun terbiye sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla bakanlığımız tarafından finanse edilen kurutmalık incir çeşitlerine uygun terbiye sistemleri projesinin sahasındayız. Ülkemiz tarımsal ihracatı açısından ön planda olan kurutmalık incirde dünyadaki liderliğimizin devamı, kalitenin arttırılması ve gelecek nesillere sağlıklı gıdanın, kuru incirin ve taze incirin ulaştırabilmesi adına devam enstitümüz Ar-Ge faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

"Ülke ekonomisine 350 milyon dolarlık bir katkı"

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nde 22 yıldır Islah Bölümü Başkanı olarak görev yapan Ziraat Mühendisi Mesut Özen: "Enstitümüz Aydın'da doğal olarak yetişen ve maddi olarak çok iyi ekonomik girdiler sağlayan bir ürünü üretim ve sorunlarıyla ilgili çalışmaktadır. İncir Araştırma Enstitüsü'nde genetik kaynaklar parselimiz vardır. Genetik Kaynaklar Parselimizde, Türkiye'den toplanmış 284 adet çeşidimiz bulunmakta olup bu çeşitler enstitümüzde 2 yerde dikilmiş vaziyette gen bankasında bulunmaktadır. Enstitümüzde çeşitli çalışmalar yürütülmekte. İncirde ıslah çalışmaları, gıda çalışmaları, toprak ve su verimliliği üzerine çalışmalar yürütülmekte olup enstitümüz bu çalışmaların sonuçlarını halkımızla ve incir üreticimizle paylaşmaktadır. Aydın'ın bin metre yüksekliğe kadar tüm alanlarında yetişebilen bir bitkimiz. Kuru incir ve taze incir olmak üzere yetiştiriliyor. Kuru incir aşamasında Sarı Lop, Sarı Zeybek, Akca kurutmalık çeşitlerimiz üretilmekte. Taze tüketim olarak da Bursa Siyahı, Yeşilgüz, Morgüz gibi çeşitlerimiz üretilip, pazarlarda değerlendirilmekte ve yurtdışına ihraç edilmektedir. Bu ihracat ülkemize 350 milyon dolarlık bir katkı sağlamaktadır. Taze ve kuru incir sektöründeki çok sayıda işletmemiz ve 35 bin civarı üreticimiz bu katkıdan yararlanmaktadır" dedi.

Enstitüyü gezen konuklar, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldılar. - AYDIN