EPDK, Üretim ve Tüketim Tesislerinin Mahsuplaşma İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasları Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesinde yer alan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirledi. Karar, 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesinde yer alan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Buna göre, belirlenen usul ve esaslar, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunan üretim ve/veya tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerini kapsayacak.

Düzenlemeden 2 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan mülga Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında bağlantı anlaşması çağrı mektubu düzenlenen, anlaşması imzalanan ya da kabulü yapılarak işletmeye alınan lisanssız elektrik üretim tesisleri yararlanamayacak.

Bununla birlikte, OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere ait lisanssız elektrik üretim tesisleri, saatlik mahsuplaşmaya tabi lisanssız elektrik üretim tesisleri, 9 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında depolama tesisi kurulan lisanssız elektrik üretimi tesisleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olmayan lisanssız elektrik üretim tesisleri de kapsam dışında olacak.

Tüketim tesisleri ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri kapsamında yer alacak tüketim tesisleri ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin aynı vergi kimlik numarasına sahip gerçek veya tüzel kişilere ait olması gerekecek.

Belirlenen usul ve esaslar ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında gerçek veya tüzel kişiler tarafından, farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri amacıyla ilişkilendirileceği bir veya daha fazla grup oluşturulabilecek. Aynı grupta ilişkilendirilecek tüketim tesisleri aynı abone grubunda yer alacak.

Üretim ve tüketim tesisleri, bir takvim yılında aynı vergi kimlik numarasına ait yalnızca bir grupta ilişkilendirilmeye konu edilebilecek. Aynı takvim yılı içerisinde gruplar arasında üretim ve tüketim tesisi değişim işlemleri yapılamayacak.