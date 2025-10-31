Haberler

EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesinde Değişikliğe Gitti

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni tedarik tarifesi düzenlemesini Resmi Gazete'de yayımladı. Mesken tüketicilerine yönelik yıllık tüketim miktarı belirlenirken, farklı tüketici gruplarına da farklı limitler getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (EPDK) Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren 2026 için mesken tüketici kapsamında yer alan tüketim miktarı, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik yıllık 4 bin kilovatsaat olacak.

Öte yandan, bu miktar, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 150 milyon kilovatsaat, kalan tüketici gruplarına yıllık 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
