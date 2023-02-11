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EPDK'nin 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisini engellediği' iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Ekonomi Haberleri

EPDK'nin 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisini engellediği' iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sosyal medyada çıkan "Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sosyal medyada çıkan " Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, kurumun böyle bir yetkisinin olmadığı vurgulandı.

EPDK'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada çıkan 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi' şeklindeki iddialar kesinlikle yalandır. EPDK'nın böyle bir yetkisi olmadığı gibi kurumumuz bölgeye daha fazla akaryakıt ulaştırılması için azami gayret göstermektedir. Bu provokatif ve alçak iftirayı atanlar ile farklı mecralarda yayanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mersin Ekonomi Haberler

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