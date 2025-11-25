Haberler

EPDK, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, lisanssız elektrik üretimiyle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeler, devredilen üretim tesislerinin yeniden başvuru yapamayacağı durumları ve bağlantı önceliği kriterlerini içeriyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

EPDK'nin "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanssız elektrik üretim tesislerinin veraset ve iflas durumları dışında devre konu olması halinde bu tesislerle ilişkilendirilen tüketim tesisi için yeniden başvuru yapılamayacak.

Söz konusu tüketim tesisi veya tesisleriyle ilişkilendirilmek üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu yapılması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacak. Ancak üretim tesisi ve ilişkili tüketim tesisinin aynı kişiye birlikte devredilmesi durumu ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki devirlerde bu hüküm uygulanmayacak. Aynı ay içinde yapılacak devirler, ilgili şebeke işletmelerine her aynı 15. gününe kadar ilan edilmek üzere piyasa işletmecisine bildirilecek.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinde bağlantı önceliği, aynı ölçüm noktasında olması, daha önce çağrı mektubu düzenlenmemişse son bir yıllık tüketimin yüksek olması, sözleşme gücünün yüksek olması ve daha önce olumlu bağlantı görüşü alınmamış olması kriterlerine göre sırasıyla belirlenecek.

Tüketim tesisi değişikliğinde yeni tesisin sözleşme gücü ve yıllık tüketimi mevcut üretim kapasitesinden düşük olamayacak. Bu şartları sağlamayan değişikliklerde fazla enerjiye ödeme yapılmayacak ve söz konusu enerji Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak kaydedilecek.

Daha önce aynı tüketim tesisine tahsis edilen üretim kapasitesi, yeni başvurularda tüketim miktarından düşülecek.

Fazla enerji, toplayıcı aracılığıyla da satılabilecek. Devir ve öncelik değerlendirmesine ilişkin veriler 15 Aralık'ta devreye girecek sistemle piyasa işletmecisi tarafından tutulacak.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.