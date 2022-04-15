EPDK kurul üyesi Çiçek, ERRA yönetim kurulu üyeliğine ikinci kez seçildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek'in, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Yönetim Kurulu üyeliğine ikinci kez seçildiği bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada ERRA Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu üyeliği için Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Macaristan'ın düzenleyici kurumlarından üst düzey yöneticilerin yarıştığı belirtildi.

Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda, Çiçek'in yanı sıra Avusturya'dan Dietmar Preinstorfer, Gürcistan'dan Maia Melikidze, Kuzey Makedonya'dan Adrijana Nelkova-Chuchuk ve Macaristan'dan Pal Sagvari'nin, yönetim kurulu üyeliğine ikinci kez seçildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, yeni dönemde de bölgesel enerji düzenleme faaliyetlerinde Türkiye'nin etkisini sürdüreceğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesinin, en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Çiçek, bu süreçte bölgesel enerji dengelerinin gözetilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Çiçek, şunları kaydetti:

"Yurtta barış, dünyada barış ilkesi elbette vazgeçilmezimizdir. Ancak bugün dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bu savaşın etkileri bölgesel enerji piyasalarında uzun yıllar hissedilebilir. Bu sebeple ERRA'nın üzerinde önemli bir sorumluluk var. Bu konuda ülkemizin ortaya koyduğu duruşu ERRA yönetiminde de sürdüreceğiz. Türkiye'nin diplomatik hassasiyetlerini gözeterek bölgemizdeki enerji düzenleme faaliyetlerine katkımız devam edecek."