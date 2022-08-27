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EPDK kararları

Ekonomi Haberleri

EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Petrol Ofisi AŞ'nin (POAŞ) iletim ve depolama lisansı kapsamındaki POAŞ Kırıkkale Terminali İletim Tesisi, POAŞ Mersin ve Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi ve Marmara Depoculuk Hizmetleri AŞ şirketlerine ilişkin iletim ve depolama tarifeleri...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Petrol Ofisi AŞ'nin (POAŞ) iletim ve depolama lisansı kapsamındaki POAŞ Kırıkkale Terminali İletim Tesisi, POAŞ Mersin ve Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi ve Marmara Depoculuk Hizmetleri AŞ şirketlerine ilişkin iletim ve depolama tarifeleri tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kırıkkale, Mersin, Marmara Ereğlisi ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren Kırıkkale Terminali İletim Tesisi, Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi, Mersin Terminali Depolama Tesisi ve Marmara Depoculuk Hizmetleri AŞ şirketlerine ilişkin iletim ve depolama tarifeleri tadil edilerek onaylandı.

Öte yandan, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmeliğin geçici ikinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "60 gün" ibaresi "120 gün" olarak değiştirildi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Petrol Ofisi Kırıkkale Marmara Mersin Ekonomi Haberler

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