EPDK, Karadeniz Yerli Doğal Gaz İhraç Sürecini Hızlandıracak

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de üretilen yerli doğal gazın boru hatları ve sıvılaştırma tesisleriyle sıvılaştırılarak ihracata kazandırılacağı belirtilerek, doğal gaz ithalatı ve ihracatında hem özel sektör hem de kamu şirketleri açısından süreçlerin hızlandırılarak ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda TBMM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan önemli değişiklikler sonrasında EPDK tarafından başlatılan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya gelindi. EPDK'nın internet sitesinde Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği ve bununla bağlantılı 4 adet mevzuatta kapsamlı değişiklikler içeren mevzuat değişiklik taslakları piyasanın ve kamuoyunun görüşlerine açıldı. 24 Ekim 2025 tarihine kadar 15 gün süreyle EPDK internet sitesinde görüşte kalacak olan mevzuat değişiklik taslaklarında başlıca kanun değişikliği ile doğal gaz piyasasında yeni bir faaliyet türü olarak tanımlanan doğal gaz sıvılaştırma faaliyeti yapmak isteyen tüzel kişilerin lisans başvuru koşulları ile hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine yönelik hükümler, doğal gaz depolama yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla depolama tesislerinin üçünü tarafların erişimine açılma kuralına Bakanlık görüşü alınarak, Kurul tarafından istisna tanınmasına yönelik hükümler, ülkemizin doğal gaz arz esnekliğinin arttırılması ve uluslararası piyasalardaki ticari fırsatların değerlendirilmesi amacıyla yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin yerinden ayrılması ve ihtiyaç olan başka bölgelerde hizmet verebilmesine yönelik hükümler, doğal gaz ihracat lisansı işlemlerinin kolaylaştırılması ve süreçlerin hızlandırılması amacıyla birden fazla ülke için tek ihracat lisansı verilmesine imkan tanıyan hükümler, doğal gaz ithalat lisansı başvurularında aranacak koşullar ile Kuruma sunulacak ithalat sözleşmelerinde yer alması veya yer almaması gereken hususlara ilişkin hükümler, Türk karasularında bulunan yerli veya yabancı deniz taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal gaz toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilerce sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışı gerçekleştirilmesine yönelik hükümler, organize doğal gaz piyasasında ticaret hacminin arttırılması amacıyla ithalat lisansı sahibi şirketlerce organize piyasada doğal gaz alım satımı yapılmasına veya gönüllü teşvik mekanizmaları kapsamında işlem yapılmasına ilişkin hükümler, doğal gaz iletim sistemi üzerinde kapasitelerin daha verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve kapasiteleri verimli kullanmayan lisans sahiplerinin faaliyetlerinin Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına yönelik hükümler yer alıyor. Yapılması planlanan mevzuat değişiklikleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen politikalarla uyumlu olarak Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefi yolunda arz güvenliği ve kaynak çeşitliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca bu süreçte Karadeniz'de üretilen yerli doğal gazın gerek boru hatları ile gerekse de sıvılaştırma tesisleri vasıtasıyla sıvılaştırılarak ihracatın önü açılacak. Doğal gaz ithalatı ve ihracatında hem özel sektör hem de kamu şirketleri açısından süreçler daha da hızlandırılarak ticaret hacminin artırılması, doğal gaz depolama yatırımlarının teşvik edilmesi ve iletim sisteminin daha etkin işlemesi de düzenlemenin hedefleri arasında. Yüzen LNG tesislerinin daha aktif ve verimli kullanılması ile Akdeniz'den geçiş yapan gemilerin yakıt ihtiyaçlarının ülkemizden LNG olarak karşılanması da düzenlemenin kapsamı içinde yer alıyor. Yapılacak düzenlemenin Türkiye'nin bölgesinde gerek boru hatları ile gerekse LNG ticareti yoluyla enerji dengelerinde oyun kurucu rolünün güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor." - ANKARA