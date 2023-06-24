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EPDK, EÜAŞ'ın elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi

EPDK, EÜAŞ'ın elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi

Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi. EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 100,0000 kuruş oldu.

Ayrıca, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 380,0000 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Temmuz Ekonomi Haberler

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