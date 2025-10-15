Haberler

EPDK, Enerji Piyasalarında Şeffaflık İçin Yeni Yönetmelik Taslağını Kamuoyuna Sundı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji ve çevresel piyasalarda şeffaflığı artırmak ve piyasa bozucu davranışları önlemek amacıyla hazırladığı yönetmelik taslağını kamuoyunun görüşüne açtı. Taslak, piyasa katılımcılarını şeffaflık ve bilgi açıklama yükümlülükleri ile piyasa manipülasyonlarına karşı caydırıcı yaptırımlar içermektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji ve çevresel piyasalarda şeffaflığı artırmak ve piyasa bozucu davranışları önlemek amacıyla hazırladığı yönetmelik taslağını kamuoyunun görüşüne açtı.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin kabul ettiği yasal düzenlemeyle piyasa bozucu davranışlarda bulunanlara yönelik yaptırımların uygulama esaslarına ilişkin çalışmalarını tamamlayan Kurum, "Enerji Piyasaları ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelik Taslağı"nı kamuoyunun görüşüne sundu.

Söz konusu yönetmelik taslağında, enerji piyasalarında ve çevresel piyasalarda şeffaflığın artırılması öngörülüyor. Taslak hükümleriyle, piyasa işletmecileri ve piyasa katılımcıları, enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlar hakkındaki bilgileri, Şeffaflık ve Dahili Bilgi Platformları'nda kamuoyuna açıklamakla yükümlü kılınıyor.

Böylelikle, piyasa katılımcılarının piyasa faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yürütebilmesi ve piyasa katılımcıları arasındaki bilgi asimetrisinin önlenmesi amaçlanıyor.

Piyasa bozucu davranışların önüne geçilecek

Taslakta piyasa bozucu davranışlar üç ayrı kategoride ele alınıyor. Buna göre, enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlara ilişkin bilgileri zamanında Dahili Bilgi Platformu'nda kamuoyuna açıklamayan katılımcılar için yaptırım öngörülüyor.

Ayrıca, benzer bilgileri kamuoyuna açıklamayıp kendisi veya üçüncü kişi lehine kullanarak bilgi suiistimalinde bulunan kişiler için de caydırıcı müeyyideler getiriliyor. Teklif, işlem ve beyanlarla piyasadaki ürünlerin arzı, talebi ve fiyatıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı işaretler veren, piyasayı suistimal ederek manipülasyon yapan kişiler de taslak yönetmeliğinin kapsamında yer alıyor.

EPDK'nin internet sitesindeki duyuruyla kamuoyu görüşe açılan yönetmelik taslağına 31 Ekim'e kadar görüş bildirilebilecek.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.