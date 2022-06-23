EPDK'den 'Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Uzmanlar Derneği ve ELDER iş birliği ile "Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı" düzenlendi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu etkinliğin 15-18 Haziran'da düzenlendiği ve elektrik dağıtım şirketlerinin Ar-Ge yetkilileri ve sahada görevli personelinin katıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, çalıştayda üretilen AR-GE ürünlerinin saha da kullanımı ile ilgili sunumlar yapıldı. Ayrıca sahada kullanılacak bazı prototiplerin fiziki tanıtımı gerçekleştirildi ve ürünlerin ticarileşmesi aşamasına yönelik olarak patent uzmanları bilgi paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK AR-GE Komisyonu Başkanı Serkan Doğan, "Bu verimli çalıştay kapsamında üretim aşamasında kendisinin de yer aldığı bir ürünün sahada kullanılırken görülmesi heyecanını yaşadık. Son derece enerjik bir çalıştay oldu." ifadesini kullandı.

Çalıştay kapsamında ayrıca Ar-Ge proje ödüllerine layık görülen şirketlere ödül verildi.