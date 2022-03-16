EPDK'dan 'tavan fiyat' açıklaması

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) sektör temsilcileriyle yapılan toplantıya ilişkin, "Dağıtıcı- bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır.? Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır" açıklaması yapıldı.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayi dernek temsilcilerinin (PET-DER, PÜİS, ADER, TABGİS) katılımı ile toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. TÜPRAŞ ve STAR Rafineri yöneticilerinin de katıldığı toplantıda akaryakıt sektörünün içinde bulunduğu durum ve bir süredir gündeme getirilen marj paylaşımı konusunun değerlendirildiği kaydedildi.

Toplantıda kredi kartı ile akaryakıt satışları konusunun da gündeme geldiğine dikkat çekilerek, "Daha önce de bazı sektör temsilcileri tarafından dillendirilen kredi kartı ile satışlara yüksek, nakit satışlara ise indirimli fiyatlandırma konusu EPDK'nın görev alanında değildir. İlgili kanun gereği de herhangi bir mala 'kredi kartı ile tek çekimlerde ödenen meblağ' ile 'nakit ödenen meblağ' farklı olamaz. Bu konunun 'akaryakıtta nakit ödemeye ucuz fiyat önerisi' gibi lanse edilmesi ise doğru değildir. Zira tüketicilerin büyük bir çoğunluğu akaryakıt ürünlerini kredi kartı ile satın almaktadır. Bu talep kredi kartı ile akaryakıt alan tüketicileri cezalandırmak anlamına gelecektir. Akaryakıt sektörümüzün değerli temsilcileri olan bayilerimizin ve dağıtıcılarımızın sağduyu ile hareket ederek, tüketiciye yük olacak herhangi bir beklentinin içine girmeden marj paylaşımı konusunu kendi aralarında çözmesi mümkündür. Son olarak ifade etmek isteriz ki; ne petrol fiyatlarının istikrarsız bir görünüm sergilediği bu günlerde ne de ileride, akaryakıt fiyat oluşumunu etkileyecek tüketici aleyhine herhangi düzenlemeye gidilmesi söz konusu olabilir" denildi.

Ukrayna - Rusya savaşı bittiğinde #benzin ve #motorin fiyatları düşer mi? — Haberler (@Haberler) March 15, 2022

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi