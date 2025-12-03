Haberler

EPDK, dağıtım şirketi PALEN'i incelemeye aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki patlama sonrası doğal gaz kesintileri nedeniyle PALEN Doğal Gaz Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Soruşturma, şirketin bakım ve kontrol süreçlerindeki olası hataları inceleyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binadaki patlama ve sonrasında yaşanan doğal gaz kesintilerine ilişkin PALEN Doğal Gaz Dağıtım AŞ hakkında idari soruşturma açıldığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 27 Kasım'da Yakutiye'de bir binada meydana gelen patlama nedeniyle ilgili doğal gaz dağıtım şirketi PALEN tarafından güvenlik tedbirleri kapsamında bölgedeki şebekede doğal gaz akışının kontrollü olarak durdurulduğu ve bölgedeki binalarda doğal gaz kesintilerinin yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda vatandaşlardan gelen şikayetlerle şirketin sunduğu bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu, bakım-onarım ve kontrol süreçlerinde olası hata veya ihmallerin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Son 21 yılda doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin başarıyla sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Türkiye genelinde 22 milyon aboneye kesintisiz ve güvenli hizmet sunulduğunun da altı çizildi.

Tüm denetimlere rağmen yatırım veya işletme aşamalarında can ve mal güvenliğini riske atacak ihmaller tespit edilmesi halinde en sert idari tedbirlerin uygulandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili şirketin bağlı olduğu holding grubuna başka bir dağıtım bölgesinde daha önce de şebekedeki bakım eksikleri nedeniyle Kurumumuzca 10 milyon lira idari para cezası uygulandığı kamuoyumuzun malumudur. Erzurum ilimizde yaşanan doğal gaz kesintileri ve patlama hakkında açılan hızlı soruşturma kapsamında, Kurum uzmanlarımız derhal bölgeye intikal ederek yaşanan olayı detaylı bir şekilde incelemeye almış olup, ilgili mevzuata ve standartlara aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, ilgili doğal gaz dağıtım şirketi hakkında gerekli yaptırımlar hızla ve kararlılıkla uygulanacaktır."

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.