EPDK'dan Elektrik ve Petrol Piyasasında Lisans Düzenlemeleri

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verirken, 2 şirketin lisansını sonlandırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile detaylar açıklandı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 18 lisans verildi. Bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 3 şirkete üretim lisansı sağlanırken, 1 üretim lisansı yürürlükten kaldırıldı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 8 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi, 1 şirketin dağıtıcı lisansı uzatıldı ve 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
