EPDK'dan Elektrik ve Petrol Piyasasında Lisans Düzenlemeleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verirken, 2 şirketin lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 18 lisans verildi. Bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 3 şirkete üretim lisansı sağlanırken, 1 üretim lisansı yürürlükten kaldırıldı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 8 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi, 1 şirketin dağıtıcı lisansı uzatıldı ve 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.