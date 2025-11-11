Haberler

EPDK'dan Elektrik Üretim Lisansı Sahiplerine Güç Artışı Düzenlemesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin belirli bir süreyle yapacakları güç artışının aşım sayılmayacağını duyurdu. Uygulama 1 Aralık 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iletim ve dağıtım sistemine bağlı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin yaklaşık 3 aylık süreyle belirli oranda yapacakları güç artışının, aşım sayılmayacağını bildirdi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından güç artışı miktarını ve süresini içerecek şekilde Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve ilgili dağıtım şirketine başvuru yapılması kaydıyla söz konusu üretim tesislerinin veriş yönündeki anlaşma güçlerinin üzerinde sisteme verecekleri elektrik enerjisi, güç aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Karar, iletim sistemine bağlı üretim tesisleri için başvuru tarihinden sonraki 5'inci iş gününden, dağıtım sistemine bağlı üretim tesisleri için 10'uncu iş gününden sonra geçerli olacak ve 1 Aralık 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Üretim tesislerinin, bu kurul kararı kapsamında belirlenen güç değerini aşmaları durumunda ise aşım miktarı, güç aşımı olarak değerlendirilecek.

Başvuruya konu üretim tesislerinin sabit iletim bedelleri veya sabit dağıtım sistem kullanım bedelleri anlaşma gücü değerleri üzerinden hesaplanacak.

Lisansız elektrik üretim tesisleri ise karar kapsamı dışında kalacak.

Öte yandan karar, teknik koşulların veya sistem işletme güvenliğinin zorunlu kıldığı hallerde, üretim tesisine ilişkin başvuruda yer alan güç artış miktarı veya süresinin kısmen veya tamamen TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından kısıtlanabilmesine, bu durumda TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından ilgili tüzel kişiye bilgi verilmesine, bu kapsamda bilgi verme tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından kısıtlamaya ilişkin gerekçelerin ilgili tüzel kişiye yazılı olarak bildirilmesine ve bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili tüzel kişinin bu karara karşı Kurum'a itirazda bulunabilmesini imkan tanıyor.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru

Sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor

67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
Vergi rekortmeni bile olmuştu! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu

İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi

Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isim ifade verdi
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira

Netanyahu'yu küplere bindiren tecavüz görüntüsü: Korkunç bir iftira
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı

Dünyanı onu izlerken Putin'i küplere bindirecek bir çağrıda bulundu
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu

Beyaz Saray'daki tarihi görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Böyle bir şey nasıl olur? Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu

Eren'in yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.