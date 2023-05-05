EPDK'dan depremzede vatandaşlar için düzenleme

'HİÇBİR ABONENİN HAKKININ ZAYİ OLMAMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN DETAYLARI KAPSAYAN BİR DÜZENLEME YAPTIK'

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, depremzede vatandaşların, ön ödemeli ve merkezi sistem abonelerinin haklarını korumak için de düzenlemeler yapıldığını ifade etti. 19,7 milyonluk toplam abone sayısının içinde 2,8 milyonunun merkezi sistemlere bağlı bulunduğunu, yaklaşık 320 bin kadarının da ön ödemeli sayaç kullanan abone olduğunu söyleyen Yılmaz, "Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz" dedi.Yapılan düzenlemeye göre; 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatı ertelenen konut, ibadethane ve cemevi abonelerine tahakkuk ettirilecek ilk faturalarındaki tüketimlerinin 30 günlük kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanacak. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerin sayaçlarının 24/4/2023 tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı abonenin hesabına 'alacak' olarak yansıtılacak ve abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek. Merkezi sistem tüketicilerine uygulanacak tüketim indirim miktarı; merkezi sisteme bağlı toplam konut, ibadethane ve cemevi toplam sayısından bireysel aboneliği bulunan daire sayısı düşülerek bulunan sayının 25 metreküp ile çarpılmasıyla hesaplanacak.

Haber: ANKARA,