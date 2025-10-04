EPDK'dan 7 Şirkete Lisans, 3 Şirketin Lisansı İse Sona Erdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, LPG ve petrol piyasalarında çeşitli lisans işlemleri gerçekleştirdi. 7 şirkete lisans verilirken, 3 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 1 şirketin lisansı iptal edildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 7 lisans verildi, bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 1 şirkete üretim lisansı sağlandı. LPG piyasasında da 1 lisans sona erdirildi.
Petrol piyasasında ise 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi, 2 şirketin de lisans süresi uzatıldı.
Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi