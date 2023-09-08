EPDK'dan 17 şirkete lisans, 8 şirkete iptal

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verirken, 8 şirketin lisansını iptal etti. Elektrik, şarj hizmeti, petrol ve LPG piyasalarında yapılan düzenlemeler sonucunda lisanslar verildi ve iptal edildi.