EPDK'dan 17 şirkete lisans, 8 şirkete iptal
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verirken, 8 şirketin lisansını iptal etti. Elektrik, şarj hizmeti, petrol ve LPG piyasalarında yapılan düzenlemeler sonucunda lisanslar verildi ve iptal edildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verdi, 8 şirketin lisansını iptal etti.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 5 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 8 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında 4 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
Kaynak: AA / Ekonomi