EPDK Başkanı: Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da bedava doğal gaz uygulamasından yararlanacak

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ön ödemeli sayaç kullanıcılarının da uygulamadan yararlanacağını belirterek, bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşların kartına ücretsiz yükleneceğini söyledi.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirime ilişkin, "Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarda 'ücretsiz gaz' müjdesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamada, "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik, dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" ifadelerini kullandı.