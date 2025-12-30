Haberler

EPDK, 2026'da uygulanacak bazı işlem bedellerini belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında lisanssız elektrik üretimi ve otomatik sayaç okuma sistemine ilişkin bazı bedelleri belirledi. Belirlemelere göre, belirli şartlar altında elektrik dağıtım şirketlerinden ücret alınmayacakken, sayaç okuma için aylık bedel de tespit edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisanssız elektrik üretimi ve otomatik sayaç okuma sistemi kapsamındaki bazı işlemlere ilişkin 2026 yılında uygulanacak bedelleri belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında, 50 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketlerince yapılacak proje onay ve kabul işlemlerinden 2026 yılında herhangi bir bedel alınmayacak.

Aynı yönetmelik kapsamında, ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerince tahsil edilecek işlem bedelleri de belirlendi. Bu kapsamda, pay devri işlemlerinde herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek, diğer işlemler için 4 bin 210 lira işlem bedeli uygulanacak.

EPDK ayrıca, şebeke işletmecisi başvuru ve yıllık işletim bedeli ile görevli tedarik şirketlerinin yıllık işletim bedelini de belirledi.

Öte yandan, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında ilave veri talep edilmesi halinde ödenecek bedel 1 Ocak 2026 itibarıyla sayaç başına aylık 61 lira olarak tespit edildi.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalı