EOSB Başkanı Küpeli: 'Sayın cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz'

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı işlevsiz hale getirme sorununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözüldüğünü belirterek, "Sayın cumhurbaşkanımız, Eskişehir havalimanından yurt dışına yapılan uçuşlarla ilgili yaşanan sorunlara tam zamanında müdahale ederek verdiği talimatla konuyu bizlerin arzu ettiği şekilde çözüme kavuşturmuş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya müdahale ederek, uçuşların eskiden olduğu gibi yapılması yönünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına talimat vermesinin kendilerini memnun ettiğini aktaran EOSB Başkanı Nadir Küpeli, sıkıntının Eskişehir halkının isteklerine uygun biçimde çözüldüğü belirterek, "Bu konuda sayın cumhurbaşkanımıza, emeği geçen tüm milletvekillerimize, bu konuda iş birliği içinde çaba gösteren tüm kurum yetkililerimize ve kamuoyumuza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk hedef olan 200 bin yolcu sayısına hızla ulaşacağını düşünüyorum"

Hasan Polatkan Havalimanı'nın Eskişehir için önemine değinen Küpeli, "Eskişehir havaalanı bizim için gerçekten çok önemli, özellikle yurt dışında yaşayan ve Eskişehir'de ikamet eden vatandaşlarımız bu havaalanını ve uçuşları çok kullanıyorlar. Uçaklar sürekli dolu gidip geliyor. Uçak biletleri günler öncesinden tükenmeye başladı. Yine iş adamlarımız bu uçuşlar sayesinde başka şehirlere gidip oradan yurt dışına uçmak yerine özellikle Avrupa içinde işi olanlar buradan çok kısa bir sürede zaman kaybetmeden, merkezi yerlere uçup oradan gitmek istedikleri yerlere hızla ulaşabiliyorlar. Uçuştan döndüğünüzde ise işlemlerinizi tamamlayıp, 20-25 dakika sonra evinize ulaşabiliyor olmak çok büyük bir avantaj. Sayın cumhurbaşkanımızın cuma günü Ulaştırma Bakanımıza verdiği talimatla son haftalarda havalimanımızla ilgili yapılan spekülasyonlar inşallah geride kalmış oldu ve uçuşlar eskisi gibi yapılmaya devam edecek. Bu konuyu sahiplenen, sorunun çözümünde emeği geçen, konuyu cumhurbaşkanımıza aktaran değerli büyüklerimize ve tüm yetkililere tekrar teşekkür ediyorum. Zaten yoğun olan müşteri potansiyeline bağlı olarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan yapılan uçuşların sayısının önümüzdeki dönemde hızla artacağına inanıyorum. Halen yıllık 100 bin olan yolcu sayısının ek yatırımların devreye girmesi, artacak uçuş sayısıyla birlikte ben birkaç yıl içinde ilk hedef olan 200 bin yolcu sayısına hızla ulaşacağını düşünüyorum. Ayrıca Eskişehir havaalanının kargo uçuşları bakımından ülkemizin ve bölgemizin çok önemli bir merkezlerinden olması konusunda da bazı çalışmalarımız devam ediyor. Zamanı geldiğinde bu konuları da kamuoyumuzla paylaşacağız. Bu şekilde Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı her açıdan Eskişehir ekonomisine ve sanayisine yüksek katma değer sağlayan bir merkez haline gelecek" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi