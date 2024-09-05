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EOSB Başkanı: 2025'te enflasyonda düşüş sürecek

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Orta Vadeli Program'a ilişkin yaptığı açıklamada, programın hatasız bir şekilde uygulanması durumunda 2025'te enflasyonda düşüş yaşanacağını ve 2026'da enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini belirtti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Programı hatasız bir şekilde uygularsak görüldüğü kadarıyla 2025'te enflasyonda düşüş sürecek ve 2026 yılında enflasyonda tek haneyi görebileceğiz." ifadesini kullandı.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, revize edilen OVP'nin dezenflasyonu temel öncelik olarak ilan ettiğini, programın üreteceği sonuçların özellikle sanayi sektörünün yapısal gücünü güçlendirecek adımlarla teçhiz edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sanayide büyümenin devamlılığının vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Küpeli, ülke olarak kapsamlı bir ekonomik program yürütülürken buna destek olacak şekilde gelecek yıllara ilişkin göstergelerin realist bir şekilde revize edilmesini değerli gördüklerini aktardı.

Açıklanan OVP ile enflasyonda realist hedefler ile kalıcı düşüşün öngörüldüğüne dikkati çeken Küpeli, "Programı hatasız bir şekilde uygularsak görüldüğü kadarıyla 2025'te enflasyonda düşüş sürecek ve 2026 yılında enflasyonda tek haneyi görebileceğiz. Bu hepimizin beklediği ve tüm halkımızın arzu ettiği bir sonuç. Ülkemize kaynak girişini ve yabancı sermaye yatırımlarını daha fazla artırabilirsek, bu açıklanan hedeflere çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Küpeli, bu süreçte nitelikli ve yüksek teknolojiye dayalı yeni yatırımlar çerçevesinde sanayi ağırlıklı bir ekonomik büyümenin önceliklendirilmesi gerektiğine değindi.

Bunun, en sağlıklı ve uzun vadede ülkeye en büyük getiriyi sağlayan büyüme biçimi olduğunu belirten Küpeli, şunları kaydetti:

"OVP kapsamında enflasyonla mücadele ederken bilhassa üretim, ihracat ve istihdamı dengeli bir şekilde korumalı ve desteklemeliyiz. Özel sektöre olan finansal destekler artarak sürmelidir. Unutmayalım ki sanayi zora girerse ülkemiz ekonomisi ciddi sıkıntı yaşar. Bu yüzden ihracatımızın artması, yeni yatırımların desteklenmesi, nitelikli iş gücü yetiştiren kurumların ve mekanizmaların çok daha fazla bu dönemde desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni açıklanan OVP'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Orta vadeli program Ekonomi Güncel

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