Enygun'dan leyleklerin görülebileceği rotalara ilişkin öneriler - Haberler

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Enygun'dan leyleklerin görülebileceği rotalara ilişkin öneriler

AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Enygun'dan leyleklerin görülebileceği rotalara ilişkin öneriler

Enuygun, baharın müjdecisi leyleklerin görülebileceği ve ilkbaharın keyfinin çıkarılabileceği rotaları listeledi.

BURSA (AA) - Enuygun, baharın müjdecisi leyleklerin görülebileceği ve ilkbaharın keyfinin çıkarılabileceği rotaları listeledi.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, mart ayıyla birlikte baharın karşılandığı marteniçka geleneğinde kırmızı ve beyaz yün ipten yapılan bileklikler, leylek görüldüğünde bilekten çıkarılıp dilek tutularak bitkilerin ya da ağaçların dallarına bağlanıyor.

Balkanlar ve Trakya'da yaygın olan geleneğe göre leylek gördükten sonra marteniçkayı ağaca bağlamanın dileğin kabul olmasını sağladığına inanılıyor. Enuygun, bu kapsamda hem leyleklerin görülebileceği hem de baharın keyfinin çıkarılabileceği rotaları listeledi.

Buna göre, İstanbul Boğazı ve çevresi, Türkiye'de kuş göçünün izlenebildiği en iyi alanlar arasında yer alıyor. Buradan her ilkbaharda 500-600 bin leyleğin geçtiği tahmin ediliyor.

Bursa'ya 30 kilometre uzaklıktaki tatlı su gölü Uluabat, zengin kuş çeşitliliğiyle leylek sürülerine ev sahipliği yapıyor. Amanos Dağları da göçmen kuş popülasyonu açısından önemli doğa alanları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin her yerinden doğaseverleri kendine çeken Bursa'daki Karacabey Longoz Ormanı'nda, karaleylek, flamingo ve kuğu gibi 250'den fazla kuş türü görülebiliyor.

Balıkesir'deki Manyas Kuş Cenneti de her yıl çok sayıda kuş gözlemcisini ağırlıyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Trakya Bölgesi, Balkanlar, Bursa, Mart, Ekonomi, Haberler

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