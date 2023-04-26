Enuygun, Mısır'ın doğal ve kültürel güzelliklerini seyahatseverlerle paylaştı

Enuygun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kapıda vize uygulamasına geçen Mısır'ın doğal ve kültürel güzelliklerini seyahatseverlerle paylaştı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, Mısır seyahatleri için artık önceden vize almayacak olan seyahatseverler, Mısır sınır kapısında vize alarak çok daha kolay seyahat edebilecek.

Resmi makamlarca yapılan açıklamaların ardından Mısır'ın gezilecek yerleri aramalarında ve uçak biletlerinde artış yaşandığı belirtiliyor.

Akvaryum gibi denizi, kültürel cazibe merkezleri ve otantik mutfağı gibi pek çok güzelliği bünyesinde barındıran Mısır'ın ileriki günlerde daha çok ilgi göreceği düşünülüyor.

Mısır'ın dünya mirası Giza Piramitleri görülmesi gereken yerler olarak öneriliyor. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin de mutlaka ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor. Giza Platosu'nda yer alan Büyük Sfenks eski Mısır uygarlığının gizemini yansıtan önemli bir yapı olması nedeniyle önemli görülüyor.

Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Luxor ise Karnak ve Luxor tapınaklarıyla nam salmış. II. Ramses'in inşa ettirdiği Abu Simbel göz kamaştırıcı mimarisi ve tarihi zenginliğiyle dikkati çekiyor. Mısır'ın ana arteri olan Nil Nehri boyunca yapılan bir geziyle doğanın ve kültürün eşsiz güzellikleri keşfedilebiliyor.