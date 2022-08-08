Enuygun'dan 30 Ağustos'ta 1 gün izinle 4 gün tatil yapacaklara rota önerileri

Seyahat sitesi Enuygun.com, hava durumu ve bilet fiyatlarını da göz önüne alarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 1 gün izinle 4 güne çıkabilecek tatilde gidilebilecek rota önerilerinde bulundu.

Enuygun.com açıklamasına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili için son dakika planlarının artacağını öngörüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın salı gününe denk gelmesi nedeniyle resmi tatil günü bir önceki hafta sonuyla birleştirildiğinde tatil 4 güne uzuyor. Bunun için 29 Ağustos Pazartesi günü 1 günlük izin alınması yeterli olacak.

Enuygun'un yaz bitmeden yapılacak seyahatler için rota önerileri şöyle:

Söğüt

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı şirin bir köy olan Söğüt, daha çok huzurlu bir tatil yapma isteyenler tarafından tercih ediliyor. Marmaris'in gözde tatil beldelerinden Selimiye ve Bozburun'a yakın konumuyla dikkati çeken Söğüt, oldukça küçük bir köy olması sebebiyle tatilcilere daha sakin bir tatil deneyimi sunuyor. Söğüt'ün en sevilen özelliklerinin başında berrak denizi ve gün batımı manzaraları geliyor.

Bölgede en fazla tercih edilen konaklama alternatiflerinin başında ise pansiyon, apart otel ve butik oteller yer alıyor. Sahil boyunca sıralanmış deniz manzaralı restoranlarda keyifli bir akşam yemeği yemek, günlük tekne turlarına katılarak Söğüt koylarını keşfetmek ve o meşhur gün batımı manzarasını seyretmek Muğla'da yapılacak aktiviteler arasında mutlaka bulunmalı. Söğüt'e gelenlerin Selimiye'yi de görmesi tavsiye ediliyor. Selimiye'de konaklamak istenirse Selimiye otelleri içerisinde en uygun tesise rezervasyon yapılabiliyor.

Çıralı

Antalya'nın ilçesi ve 3 kilometrelik sahiliyle oldukça dikkati çeken tatil lokasyonu Çıralı, Enuygun.com'un 30 Ağustos'ta tatil yapılacak rota önerilerinden bir diğeri. Çıralı özellikle bunaltıcı yaz sıcaklarının günden güne azaldığı ağustos sonunda keyifli bir yaz tatili deneyimi sunuyor. 1. derecede sit alanı olan Çıralı, aynı zamanda Caretta Caretta'ların da yumurtlama alanı. El değmemiş doğal alanlara sahip olan Çıralı'da yeşil ve mavinin iç içe geçtiği keyifli bir konaklama deneyimi sunuluyor.

Çıralı otelleri daha çok bungalov, butik otel ve kampinglerden meydana geliyor. Ünlü Olimpos Plajı ile birleşen Çıralı sahilinde dileyenler, kendi havlu ya da kamp sandalyesi ile güneşlenebilir ya da sahildeki işletmelerin ücretli şezlong ve şemsiye hizmetlerinden faydalanabilir. Yanartaş, Olimpos ve Phaselis Antik Kenti ziyaretlerinin yanı sıra ve Çıralı tekne turuna katılmak, Antalya tatilinde mutlaka yapılması gerekenler arasında.

Karaburun

Çam ormanlarıyla çevrili doğası ve masmavi deniziyle doğa tatili yapmak isteyenlerin favorisi olmayı başaran İzmir'in ilçesi Karaburun, Akvaryum Plajı, Bodrum Plajı ve Mimoza Plajı gibi plajları sayesinde de yaz tatili için sıklıkla tercih ediliyor.

Karaburun özellikle popüler tatil beldelerine kıyasla daha sakin bir belde. Huzurlu atmosferi sebebiyle de kamp ya da otel tatili için sıklıkla tercih ediliyor. Karaburun'da keyifli bir 4 gün geçirmenin yolu İzmir uçak bileti almaktan geçiyor. Çünkü beldeye en yakın havalimanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı. Havalimanından araç kiralama seçeneğini değerlendirerek seyahatinizi çok daha konforlu hale getirmek mümkün.

Şile

Enuygun.com'un 4 günlük tatil için önerdiği alternatiflerden biri de Şile. İstanbul Anadolu Yakası ilçelerinden biri olan Şile'ye, şehir merkezinden araçla ortalama 1,5 saatte ulaşılıyor. Şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenler için harika bir seçenek olan ilçede, deniz tatili, doğa yürüyüşü, piknik gibi farklı aktivite olanakları bulunuyor. Dolayısıyla Şile günübirlik ya da birkaç günlük seyahatler için oldukça ideal.

Şile ve çevresinde denize girilebilecek çok sayıda plaj bulunuyor. Şile Halk Plajı da Şile'deki en iyi plajlar arasında yer alıyor. Doğancılı Plajı, Sahilköy Plajı ve Sofular Plajı, Şile Halk Plajı'nın yanı sıra yüzmek için tercih edebileceğiniz diğer popüler alternatifler arasında bulunuyor. Ekonomik fiyat seçeneklerine sahip Şile otelleri havuzlu, doğa ve göl manzaralı seçenekleriyle yıl boyunca hizmet vermeye devam ediyor. İlçeye İstanbul şehir merkezinden 139, 139A ve 139T numaralı İETT otobüsleri ile ulaşılabiliyor.

Göcek

Muğla-Fethiye'ye bağlı bir tatil beldesi olan Göcek, birçok koya ev sahipliği yapıyor. Göcek, mavi tur ve özel teknelerin de en sık ziyaret ettiği durakların başında geliyor. Oldukça sakin ve şirin bir belde olan Göcek'te günlük tekne turları ya da özel tekne kiralamak için çok sayıda alternatif bulunuyor.

Göcek tatilinde Sarsala Koyu, Ekincik Koyu, Kleopatra Hamamı Koyu ve Bedri Rahmi Koyu mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde yer alıyor. Bölgede havuzlu, lüks otellerin yanı sıra pansiyon ve apart gibi uygun fiyatlı alternatifler de hizmet veriyor. Göcek otelleri arasında her zevke uygun konaklama deneyimi yaşamak mümkün.

Cunda

Daracık sokakları, tarihi Rum evleri, sanat kafeleri, deniz kenarı balık restoranlaryla Cunda Adası, 4 günlük tatil için oldukça ideal bir lokasyon. Ortunç Koyu, Patriça Koyu, Duba Plajı ve Çataltepe Plajı mutlaka görülmesi gereken plajlar arasında yer alıyor.

Aşıklar Tepesi'nde en güzel Cunda manzarası seyredilip, Rahmi M. Koç Müzesi ve Ayışığı Manastırı da Cunda'da görülecek yerler listesine dahil edilebilir. Cunda Adası otelleri ve restore edilen tarihi Rum evleri konaklama için tercih edilebiliyor. Cunda'ya en kolay ulaşım alternatiflerinin başında kara yolu ulaşımı geliyor.