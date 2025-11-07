Enuygun.com'dan Ara Tatil Önerileri: Eğlence ve Kültürel Duraklar

Enuygun.com, 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için rota önerilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun.com, hafta sonuyla birleştiğinde 9 güne çıkan ara tatilde, ailelerin çocuklarıyla gezebileceği durakları listeledi.

Ailece gidilebilecek eğlenceli yerlerden kültür duraklarına uzanan listede, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel ziyaret edilecek yerler de bulunuyor.

Eskişehir, ara tatillerde hem çocuk hem de yetişkinler için farklı dünyaları bir arada sunuyor. Bilim ve masallarla dolu bir dünyayı yansıtan Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı görülmeye değer yerlerin başında geliyor.

Kentte, suyun fiziksel özelliklerinin yansıtıldığı interaktif sergiler, su altı dünyasının gözlemleneceği korsan gemisi, uzay ve bilimle ilgili etkinliklerin yer aldığı Bilim Deneyim Merkezi, dev bir kale ile çocukların favorisi Masal Şatosu da gezilebilecek yerler arasında öne çıkıyor.

Odunpazarı Modern, Balmumu Heykeller, Türkiye'nin ilk cam sanatları müzesi Eskişehir Çağdaş Cam Sanatları, Devrim Arabaları Müzesi olarak bilinen Tülomsaş da çocuklarla gidilebilecek müzeler arasında bulunuyor.

Doğasıyla Kocaeli, doğal ve kültürel zenginlikleriyle Kapadokya

Kocaeli, yemyeşil ormanları, gölleri ve tertemiz havasıyla hem doğaseverlerin hem de ailelerin gözde rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Kocaeli Kartepe'de 187 hektarlık alana kurulu olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı da macera dolu aktiviteleri, doğal güzellikleri ve çevre bilincini destekleyen atmosferiyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan turizm cenneti Kapadokya da büyüleyici peri bacaları, rengarenk balon turları ve mistik atmosferiyle ziyaretçilerine masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Her yaştan gezgin için unutulmaz deneyimler sunan coğrafya, çocuklarla doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir ara tatil imkanı sağlıyor.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel duraklar

Listede, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel duraklar da yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev de her yıl 10 Kasım'da büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor.

Yunanistan'ın Selanik şehrindeki en önemli ziyaret noktalarından biri olan evde, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair kişisel eşyalar, fotoğraflar ve belgeler yer alıyor.

Müze haline getirilen evde, Atatürk'ün yaşamını ve fikirlerini anlatan interaktif sergiler de bulunuyor. Selanik Atatürk Evi Müzesi???????'nde, Atatürk'ün doğduğu oda görülebiliyor, ailesine ait eşyalar sayesinde onun çocukluk dönemine dair izler bulunabiliyor.

Ara tatilde de ziyaret edilebilecek yerler arasında Ankara'da bulunan Anıtkabir de yer alıyor. ???????Ayrıca kentte Etnografya ve Anadolu Medeniyetleri müzeleri gezilebilirken, Atatürk Orman Çiftliği'nde ise doğa ile iç içe bir gün geçirebilme fırsatı bulunuyor.

Her yıl 10 Kasım'da milyonların ziyaret ettiği İstanbul'un tarihi simgelerinden Dolmabahçe Sarayı da 10-16 Kasım haftası ziyaret edilebilecek bir diğer nokta olarak öne çıkıyor.