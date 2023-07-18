Enuygun.com, araç kiralamadan önce Findeks notlarını öğrenmeyi öneriyor

Enuygun.com, araç kiralamayı düşünen kişilere rezervasyon yaptırmadan önce Findeks notlarını öğrenmelerini öneriyor. Findeks Kredi Notu, araç kiralama süreçlerinde önemli bir kriter olarak kullanılıyor. Araç kiralama şirketleri, farklı uygulamalara göre kredi notuna göre onay verebiliyor. Sürücülerin rezervasyon yaptırmadan önce Findeks notlarını öğrenmeleri gerektiği belirtiliyor.

Enuygun.com, araç kiralamayı düşünen kişilere rezervasyon yaptırmadan önce Findeks notlarını öğrenmelerini öneriyor.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Kredi Kayıt Bürosu'nun 2015'te uygulamaya koyduğu özel müşteri risk değerlendirme sistemi sonucunda oluşturulan Findeks Kredi Notu, araç kiralama süreçlerinde de önemli bir kriter olarak kullanılıyor.

Bireysel kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçları, ödeme düzeni ve kullanım detayları gibi finansal istikrara dair veriler üzerinden izleme sistemiyle 1'den 1.900'e dek derecelendirilen bir Findeks Kredi Notu'na ulaşılıyor. Araç kiralama işlemlerinde de bu notun yüksekliği sürücünün güvenilir olduğunu ifade ediyor.

Türkiye'de araç kiralamada Findeks Notu'nun genel olarak 1.400 seviyesinde olması talep ediliyor. Bununla birlikte araç kiralama şirketleri farklı uygulamalara gidebiliyor; bazı firmalar daha yüksek kredi notuna sahip tüketicilerin kiralama işlemlerine onay veriyor. İstenen Findeks Notu, kiralanmak istenen aracın model, segment ve fiyatlarına göre de değişkenlik gösterebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, sürücülerin rezervasyon yaptırmadan önce mutlaka Findeks notlarını öğrenmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük ve güvenilir firmalar araç yatırımlarını koruyabilmek ve hizmetlerine sorunsuz devam edebilmek için kiralamalarda riski minimuma indirmek amacıyla Findeks Notu'ndan yararlanıyor. Sürücüler, özellikle yoğun dönemlerde rezervasyon ve ödeme yapıp sonrasında araçlarını almaya gidiyor. Bu arada puanlamaları da kontrol ediliyor ve eğer not düşükse araç kendilerine teslim edilmeyebiliyor. Bu nedenle araç kiralamak isteyen sürücülerin kredi notlarını mutlaka bilerek başvuruda bulunmalarını tavsiye ediyoruz."

"Tüketiciler Findeks notlarının düşmemesi için sadece gerektiğinde kredi çekmeli"

Enuygun Finans Ürünleri Kıdemli Müdürü Esin Abacı da Findeks Notu'nu artırmak için şu önerilerde bulundu:

"Findeks Kredi Notu'nu artırmak için öncelikle bu değeri oluşturan kriterleri bilmek gerekir. Kredili ürünleri ödeme alışkanlıkları, mevcut hesap bakiyeleri ve borçlar, kredi kullanım yoğunluğu ve yeni kredili ürün açılışları Findeks Kredi Notu'nun en önemli bileşenlerini oluşturur. Bu sebeple de tüketicinin kredi, kredi kartı ve kredili mevduat gibi hesapları kullanması Findeks Kredi Notu'nun oluşması açısından önemli.

Findeks Kredi Notu'nu artırmayı hedefleyen bir tüketici, kullandığı tüm finansal ürünlerin ödemelerini zamanında ve düzenli yapmalıdır. Tüketicinin kredi alamadığı durumlarda nakit karşılıklı kredi çekip bu kredinin taksitlerini aksatmadan ödemesi de Findeks Notu'nun artmasını sağlayacaktır. Son olarak yakın zamanda alınan krediler kişinin riskliliğini arttırdığı için Findeks puanını sınırlı da olsa düşürmektedir. Bu nedenle tüketiciler Findeks notlarının düşmemesi için sadece gerektiğinde kredi çekmelidir."