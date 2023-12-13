Enuygun.com 2023 Yılı Verilerini Açıkladı: İstanbul'da Uçak Bileti, Araç Kiralama ve Otel Rezervasyonları Öne Çıktı

Enuygun.com, 2023 yılı verilerine göre İstanbul'da en çok uçak bileti satıldığını, araç kiralandığını ve otel rezervasyonu yapıldığını açıkladı. Ayrıca, otobüs biletinde en çok tercih edilen destinasyonun Ankara olduğu belirtildi. Haberde ayrıca uçak bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama verileri detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Enuygun.com, 2023 yılı verilerine göre bu yıl en çok İstanbul uçak biletleri satıldı, en çok İstanbul'da araç kiralandı ve yine en çok İstanbul'da otel rezervasyonu yapıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otobüs biletinde ise yılın en çok otobüs bileti alınan destinasyonu Ankara oldu.

Yıl boyunca satışı yapılan uçak biletlerinin yüzde 29'u İstanbul'a satıldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir takip ediyor.

En çok yurt dışı uçak bileti alınan rotalarsa sırasıyla Lefkoşa, Bakü ve Belgrad oldu. 2023 yılında da vizesiz yerlere ilgi yüksek.

Uçak biletlerine dair diğer veriler 2023 yılında uçakla seyahat eden kişilerin yüzde 59'unun erkek olduğunu gösteriyor. Bu yıl uçak ile seyahat edenlerin çoğu 35-45 yaş aralığındayken yolcuların yüzde 82'si tek yön uçak bileti almayı tercih etti.

Yılın en ucuz uçak bileti tek kişilik İzmir- Adana rotası için 145 TL'ye alınırken en pahalı uçak biletiyse 110 bin TL'ye İstanbul – Şangay rotası için satın alındı.

Yıl boyunca uçak bileti alan kişilerin yüzde 71'i yalnız seyahat etmeyi tercih etti.

2023 yılı boyunca Enuygun'dan uçak bileti alan kullanıcılar toplamda 3 milyar 121 milyon 951 bin 272 kilometre seyahat etti.

Uçak bileti satın alan kullanıcılar toplamda dünyanın etrafında 77 bin 903 kere dolaşacak kadar uçtular. Bir başka ilginç veriye göre Enuygun bu yıl 35.284 uçağı dolduracak kadar kişiye uçak bileti satışı yaptı.

Enuygun.com'un verileri otel satışlarının geçen yıla göre yüzde 120 arttığını gösterirken bu yıl en çok şehir otellerine rezervasyon yapıldığını ortaya koyuyor.

Ekonomik oteller, aile otelleri, spa otelleri ve balayı otelleri yıl boyunca en çok rezervasyon yapılan diğer otel konseptleri olarak öne çıkıyor. yüzde 60 oranında 2 kişilik otel rezervasyonlarının yapıldığı 2023 yılında, çocuksuz rezervasyonlarsa tüm rezervasyonların yüzde 91'ini oluşturuyor.

En pahalı otel rezervasyonu 4 kişilik ve 15 günlük bir Bodrum tatili için 768 bin TL'ye yapılırken en uygun fiyatlı rezervasyonsa tek kişilik ve tek gecelik bir İstanbul seyahati için 100 TL'ye yapıldı.

Yılın en uzun otel rezervasyonu Dubai'de 30 günlük bir seyahat içinken en kalabalık rezervasyonsa 9 kişilikti.

Enuygun'un araç kiralama verileriyse bu yıl en çok 40 yaş üstü tüketicilerin araç kiraladığını gösteriyor. 40 yaş üstü kullanıcılar tüm araç kiralayanların yüzde 33'ünü oluşturuyor.

En uzun kiralanan araç 154 günlüğüne kiralanırken araç kiralama talebiyse çoğunlukla mobil cihazlardan alınıyor. En çok araç kiralanan yerler sırasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve İstanbul Havalimanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, 2023 yılının sektör açısından verimli bir yıl olduğunu belirtti.

Özkan, şunları kaydetti:

"2023 yılında hizmet verdiğimiz her alanda büyümeyi sürdürdük. Bunda seyahat severlerin yeni yerler keşfetmeye ve tatil yapmaya istekli olmasının önemi büyük. 2023 pandeminin ardından dünya ve ülke turizmi için en parlak geçen yıl oldu. Bu yıl önemli konulardan biri iç hat uçak biletlerinde artarak 2 bin 500 TL'ye varan tavan ücretle birlikte hava yollarının uçuşlarını dış hatta kaydırma eğiliminden genel olarak vazgeçmesi oldu. Bu sayede yolcularımız yurt içi seyahatleri için koltuk müsaitliği bulma konusunda bu yıl daha şanslıydılar.

Bir diğer öne çıkan konu ise yolcularımızın 2023'te artarak vizesiz, hatta pasaportsuz seyahat edebildikleri ülkelere yönelmeleri oldu. Yaşanan vize sorunları ile uğraşmak istemeyen yolcular daha çok KKTC, Azerbaycan, Gürcistan ve Sırbistan gibi ülkelere seyahati tercih ettiler, bu rotalara olan ilginin yüzde 60 gibi yüksek bir seviyede arttığını gözlemliyoruz. Umuyorum, 2024 yılında hem ülkemizde hem de bölgemizde turizm hareketliliği çok daha fazla yaşanacak. 2023 performansına bakarak, gelecek yıl turizm sektöründeki hareketliliğin pandemi öncesi dönemin üzerinde olmasını bekleyebiliriz."